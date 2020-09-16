شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عدداً من قرارات التعيين الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، والتي تضمنت تعيين الدكتور حسام الدين محمد عبدالعظيم الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وتعيين الدكتورة سمية عبدالسميع محمد إبراهيم الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، وتعيين الدكتور هشام خالد رشيد موسي الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعيين الدكتور خالد سلام مصيلحي سلام الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض النفسية والعصبية.

وتعيين الدكتور ياسر عبدالعزيز عبدالحميد الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وتعيين الدكتور محمد حسين كامل السيد الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية، وتعيين الدكتور هشام السيد حسن السيد الاستاذ بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية، وتعيين الدكتورة حنان حسن صبري الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، وتعيين الدكتورة نجلاء إبراهيم محمد عزب الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة فاطمة محمد عبدالوهاب الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، وتعيين الدكتورة أمال إبراهيم عبدالعزيز الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم الصحة النفسية، وتعيين الدكتور هاني محمد يونس موسى الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم أصول التربية، وتعيين الدكتور أحمد حسن محمد عاشور الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم علم النفس التربوي، وتعيين الدكتور عماد يونس عبدالرحمن الأستاذ بقسم الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد الزراعي.

وتضمنت القرارات، التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة هدى على سالم الجرحي الأستاذ بقسم الوراثة والهندسة الوراثية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الوراثة والهندسة الوراثية، وقيام الدكتور محمد شعبان محمد حسان الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الحيواني، وتعيين الدكتور نصر الله حسن عبدالحميد الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة مني فوزي عبدالعزيز الأستاذ بقسم علم الحشرات بكلية العلوم رئيسا لمجلس القسم.

كما تضمنت القرارات أيضا تكليف الدكتور محمد منصور حسن حمزه الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للعمل مراجع قانوني للجنة شؤون التعليم والطلاب واللجان الخاصة بقطاع التعليم ولجنة التعيينات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتكليف الدكتور محمد أحمد قايدباي معوض الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا للعمل نائبا لمدير التخطيط الإستراتيجي بالجامعة، وتكليف الدكتور مصطفي السيد عبدالمنعم السيد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا للعمل نائبا لمدير مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة.

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