شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: مصر فقدت 400 ألف فدان أراضى زراعية نتيجة البناء غير الرسمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشكلة الحقيقية في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس ليست مشكلة بناء، والحكومة تستطيع بناء 73 ألف فصل، ولكن الإشكالية في أن العمران العشوائى القائم في مصر يمثل أكثر من 50%، وهو الذي يشهد العجز في المدارس والكثافات الكبيرة.
وتابع رئيس الوزراء، في كلمته امام رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية: «مع الزيادات السكانية الرهيبة كانت الغالبية العظمي لسكان مصر تعيش في نطاق لا تتجاوز 7 % من مساحة مصر، ومعنديش أراضى أبني عليها مدارس، فالعمران العشوائى عائق أمام بناء مدارس جديدة».
وكشف رئيس الوزراء أن مصر فقدت نحو 400 الف فدان أراضى زراعية نتيجة البناء غير الرسمي، مضيفا: «أسبوعيا بمضى قرارات نزع ملكية أراضى بأغراض النفع العام لإنشاء خدمات للدولة، ولكن مجبرين لنزع تلك الأراضى، والتي وصلت إلى 62 الف فدان زراعة، حيث اضطرت الدولة لتحويلها من زراعة لعمران لتلبية جزء من الاحتياجات الزيادة السكانية في هذه المناطق».
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