شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نهدف من مشاريعنا المصلحة الوطنية وليس الضغط أو تعذيب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لماذا بقيت مصر سنوات خارج التنصيف العالمي في مجالات التعليم، عبر السنوات الطويلة الماضية، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية.

وتابع السيسي: «هناك تحسن ملحوظ في مستوى التعليم على مصر، ستجدون كل إجراء الدولة تعمله هناك مشككين فيه، وأن كل عمل هنعمله سيقولون أن هذا العمل هو ضرر، هذا ماحدث حين افتتحنا قناة السويس كان هجوم كبير، كل موضوع هنشتغل فيه كدولة، الهدف منه هو مصلحة الدولة وشعبها، سنجد الكثير من المشككين في كل إجراء نقوم به يكون هدفه المصلحة الوطنية الخالصة ليس للضغط على الناس أو تعذيبهم».