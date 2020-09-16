طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون بمعرض «بداية» للحرف التراثية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك طلاب معارض منتجي بجامعة الإسكندرية، في فاعليات المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية «بداية»، الذي افتتحته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمنطقة الرصافة في محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أمس، وذلك بالتعاون مع منظمة ليونز ميريت، على مساحة ٥٠٠ متر، وبمشاركة ٦٠ عارضاً من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وأسوان، وتستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر المقبل.

والمعرض يضم أفكار مشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، معدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعة الاسكندرية، ومنتجات ذوي الإعاقة من جامعة الإسكندرية، وظهر شباب منتجي بعدد من المنتجات الخشبية والمنسوجات والزراعة والاكسسوارات.

وقال الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة ممثلة في مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال حريص دائما على إعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة في المعارض المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي مع صقل مهارات الطلاب الحرفية والمهنية، مضيفا أن جامعة الإسكندرية تسعى جاهدة لنشر الوعي بثقافة ريادة الاعمال، وإعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة مع مجتمع الصناعة، من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال والدورات التدريبية المختلفة.

طلاب جامعة الاسكندرية يشاركون بمعرض "بداية للحرف التراثية"

طلاب جامعة الاسكندرية يشاركون بمعرض "بداية للحرف التراثية"

طلاب جامعة الاسكندرية يشاركون بمعرض "بداية للحرف التراثية"

طلاب جامعة الاسكندرية يشاركون بمعرض "بداية للحرف التراثية"