شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص بكورونا و«صفر» حالات جديدة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وفاة شخص متأثرا بوباء كورونا المستجد، داخل احدي مستشفيات العزل، ليرتفع عدد ضحايا الوباء خلال شهر إلى 87 متوفى، و126 حالة تعافي بين 380 حالة إصابة.

كما أعلنت المديرية برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية عن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بالوباء .

وتواصل مستشفيات الحجر والعزل الطبي علاج المحتجزين بها من بينهم 35 حالة بمستشفي عزل ملوي، والباقي موزع على باقي مراكز المحافظة .