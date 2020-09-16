«بطريرك الاسكندرية للروم» يترأس قداس عيد الصليب المقدس.. ويرسم كاهناً «أرشمندريتًا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس، صلاة القداس الالهى احتفالا بعيد الصليب الكريم، مساء أمس في كنيسة القديس سابا بمقر إكسرخسية بطريركية الإسكندرية في نيقوسيا القديمة بقبرص، حيث شاركه الصلاة كلاً من الأسقف مرقس من كيسومو، والأسقف نيقوديموس من نيتريا.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي ومباركة من خريسوستوموس الثاني رئيس أساقفة قبرص، رَسم البابا ثيودوروس الثاني الكاهن ديونيسيوس شاريتاكيس أرشمندريتًا مكافأة له على خدمته لبطريركية الإسكندرية.

وألقى البابا ثيودوروس الثانى كلمة روحية قال فيها، أن وجود إكسرخسية البطريركية في قبرص يرجع أساسًا إلى حب رئيس أساقفة قبرص، الذي يعزز عمل بطريركية الإسكندرية ماديًا وروحيًا، مشيرًا إلى أن عيد الصليب الكريم هو الحب والرجاء الذي ينبع من صليب الله ليرافقنا طوال العام القادم، كل عام وكما نقول هذا العام يتم الاحتفال برفع الصليب المُحيّي في خضم الوباء الذي يجتاح العالم، إنها برقية من المسيح أننا تراب، حفنة من تراب مملوء بالله.

وتابع:«لقد جئت إلى إكسرخسيتنا في هذا المهد بطريركية الإسكندرية أشكر من أعماق قلبي كريستوس الثاني الذي فتح قلبه وقدم لي كنيسة، واستقبلني بأذرع مفتوحة هنا في قبرص حتى أتمكن من أداء الخدمات الكنائسية، والاستماع إليكم، والاستماع إلى والسير مع أطفالي في المهام التي لا تنتهي».

ووجه البابا ثيودروس الثاني،نصائح إلى الأرشمندريت المعين حديثًاً، قائلا: «هذه امنياتي لك، امش بسلام في هذا المكان المقدس في أبرشية قبرص، وكما قلت لك افتح ذراعيك للجميع، سواء كبار أو أطفال، أغنياء أو فقراء، مشهورون أو غير معروفين، بابتسامة على وجهك وأمل كبير في قلبك».

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"بطريرك الاسكندرية للروم" يترأس قداس عيد الصليب المقدس .. ويرسم كاهناً "أرشمندريتًا"

"بطريرك الاسكندرية للروم" يترأس قداس عيد الصليب المقدس .. ويرسم كاهناً "أرشمندريتًا"

"بطريرك الاسكندرية للروم" يترأس قداس عيد الصليب المقدس .. ويرسم كاهناً "أرشمندريتًا"

"بطريرك الاسكندرية للروم" يترأس قداس عيد الصليب المقدس .. ويرسم كاهناً "أرشمندريتًا"