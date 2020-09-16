شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمنطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة في حادث إنقلاب سيارة، أثناء سيرها في منطقة وسط سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية، بشمال سيناء، إخطارًا بانقلاب سيارة نصف نقل تقل عمال رصف طرق، أثناء سيرها علي طريق"العوجة/أم قطف" بمنطقة العوجة بوسط سيناء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد خلف حسن، 33 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، السيد عزازي معتمد، 23 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني والذراع الأيمن ، وهشام حرب رمضان، 21 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين إلي مستشفي العريش العام، لتلقي العلاج اللازم ، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.