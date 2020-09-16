شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 260 مرشحًا محتملاً لمجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المنافذ الطبية بمراكز ومدن الشرقية، استقبالها للمرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب 2020، لليوم السادس على التوالي، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لهم، والمستمرة حتى ٢٦ من الشهر الجاري.

وأوضحت الدكتورة إيناس حمدي، مدير القومسيون الطبي بالشرقية، أنه تم توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على 260 متقدما من الراغبين للترشح لمجلس النواب على مدار الأيام الخمسة الماضية، لافتة إلى أن المرشح يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي «المجلس الطبي العام بالأحرار، ومستشفي الأحرار التعليمي، ومستشفي القنايات المركزي، ومستشفي أبوكبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي».

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.