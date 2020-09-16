شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» خطة لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى، حتى يتم السماح للشباب لاستكمال الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إنشاء 100 كلية ومعهد حكومى، والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية حتى نوفر مستوى التعليم للطلاب المصريين مثل الموجود في الخارج.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم المصرى، ويأتى على رأسها ارتفاع كثافة الفصول، يحيث أن 47 % تعانى من ارتفاع الكثافات في عام 2014، إضافة إلى انخفاض مؤشرات جودة التعليم.