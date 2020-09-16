شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا يوجد مساحات كافية لبناء مدارس جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البحث العلمي دائماً يلبي متطلبات التنمية في البلاد، حيث نعمل على ربط البحث العلمي بمجالات الصناعة المختلفة.

واستعرض مدبولي، في كلمته امام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية: «نعمل على الكثير من التحديات على مستوى التعليم ما قبل الجامعي ومنها أبرزها زيادة كثافة فصول الدراسة، بجانب عدم وجود مساحات كافية لبناء مدارس جديدة».