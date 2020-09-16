شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتطهير مصرف أم الشوك في ههيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ههيا، بأعمال تطهير مصرف أم الشوك ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاة به، والتي تُعيق حركة المياه وتتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين، مشدداً على رفع ناتج التطهير من على جانبي الطريق لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري، وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم، لقرية السكاكرة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة بمركز ههيا.

وقام المحافظ بتفقد طريق السكاكرة الواصل بين الوحدة المحلية بطوخ ومركز أبوكبير، وأصدر توجيهاته لرئيس مدينة ههيا بالبدء فوراً في إجراء أعمال الصيانة والنظافة للطريق وتهيئته بالجليدر، وتمهيده أمام حركة المواطنين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعه أعمال تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة الطرق الداخلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.