شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: النظام التعليمي السابق لم يتم تطويره على مر السنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعليم والمعرفة من أساسيات الأمن القومي المصري، وأبناء مصر يستحقون تعليم راقي يساعدهم على اكتشاف مهاراتهم ومواهبهم.

وتابع، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية، قبل قليل، أن النظام التعليمي السابق لم يتم تطويره على مر السنين، لم ينتج الشاب المصري الذي كنا نحلم به.

وتابع مدبولي: «وضعنا خطة تعليمية تصل إلى 40 ألف فصل، وننشئ المدارس اليابانية لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث نظم التربية والتعليم».