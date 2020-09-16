شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى شخص مصرعه فيما أصيب 7 آخرين في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا . تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص، وإصابة 7 أشخاص في 4 حوادث طرق بينهم، إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» شمال قرية الشيخ فضل، و2 مصابين في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة بطريق قرية السبعين بمركز ملوي، وإصابة شخص في انقلاب دراجة بخارية أمام إدارة مرور المنيا بالمنيا الجديدة، ووفاة في تصادم توك توك بعمود إنارة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية قلندول بملوي. تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.