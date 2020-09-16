شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8 آلاف طالب يحصلون على زيادة بتظلمات الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، عن إحصائية جديدة فى آخر أيام تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، حيث بلغ عدد الطعون حتى تاريخه 41 ألف و618 طعن، كما بلغت عدد الطعون التي تم الإطلاع عليها 39 ألف و934.

وأضاف في تصريحات لليوم السابع ، أن عدد المواد التي استحقت الزيادة بلغت 8234، لافتا إلى أن تلك الزيادة هي الأقل منذ أعوام نظرا لدقة التصحيح والنظام الجديد الذى وفر جوا من الهدوء للمصححين خلال عملية التصحيح ، مشيرا إلى أن أكثر المواد طعنا هي الكيمياء واللغة الإنجليزية والأحياء والفيزياء، بينما أقل المواد طعنا الإنشاء والجغرافيا والفرنساوى.

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وبدأت التظلمات يوم الأحد 16 أغسطس، واستمرت لمدة شهر تتنتهى اليوم 16 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه في 198 مركز وادارة على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات الأكثر طعونا ، يليها محافظة الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ، والغربية ، القاهرة ، الجيزة ، قنا ، سوهاج ، المنوفية ، دمياط ، القليوبية ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الفيوم ، الأقصر ، الإسماعيلية ، الإسكندرية ، اسوان ، شمال سيناء ، السويس ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد.