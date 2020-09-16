شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك بالدورة الـ24 للمائدة المستديرة لمجموعة الايكونوميست بأثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الأربعاء فى الدورة الـ24 للمائدة المستديرة EconRoundtableGR التى تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" لتناول الأوضاع فى أوروبا وشرق المتوسط والمنعقدة بالعاصمة اليونانية، وأعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". ويقوم شكرى حاليا بزيارة الى أثينا، حيث عقد أمس سلسلة من المباحثات مع رئيسة اليونان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

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