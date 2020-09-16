شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث وضع الكنيسة القبطية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة أمس، الأب الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بالعراق، حيث قدم تقريرًا تمت مناقشته أثناء اللقاء، عن الخدمة الرعوية للكنيسة هناك.

وقد افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمكتب الفنى لقداسته، وتم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة، واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم أخذ صورة تذكارية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا نهاية أغسطس الجارى بتشكيل المكتب الفنى لقداسته، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية، وذلك بعد أن أصدر قرار بابوي نهاية أغسطس الماضى، بتشكيل مكتب فنى لقداسته يضم 12 شخصا، وبحسب القرار حدد البابا 12 تخصصا لأعضاء المجلس.

كمال جاد شاروبيم سعد

شريف عدلي كيرلس

إيهاب فلتاؤوس تواضروس

نعيم كامل إبراهيم

اللواء أمين فؤاد روماني

سمير نجيب قزمان

وديع حنا ناشد

هاني ميلاد مسعد

جميل بشرى حنا

هاني كميل معوض

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بربارة سليمان

وجيه صبحي جاد الله

ويختص المجلس الفني المشكل بالآتي:

1. إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانى أخرى تابعة لقداسة البابا

2. التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذة المشروعات

3. توفيق اوضاع المباني القديمة التى بدون تراخيص

4. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقا للاحتياجات

5. عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجا سواءالكنائس والمدارس والمستشفيات

6. توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي

7. توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية

8. توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية

9. عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين معماري ومدني وإليكتروميكانيكال ومرور

10. وضع جدول بأتعااب استرشادية وزمن تسليم رسومات لللاستشارين

11. وضع قوائم من المقاولين المعتمدين حفر وخرسانة وطوب

12. وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين