شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض التطبيق الخاص بمتابعة محطات الرفع بكافة أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، حيث تم استعراض التطبيق الخاص بمتابعة محطات الرفع بكافة انحاء الجمهورية.

وقام فريق مركز المعلومات الرئيسي قد قام بتوضيح مكونات النظام الذي تم تطويره و شكل التقارير الصادرة من النظام.

أوضح المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم اجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع محطات الرى والصرف وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها و رفع أقصى درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية وكذلك التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.

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أضاف أنه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الاختناقات، والمتابعة المستمرة مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة للرى المختصه لإحكام غلق نهايات الترع وخفض مناسيب المياه.