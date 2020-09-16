شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء مثمنا دور الجامعة المصرية اليابانية: صرح علمى يزيد جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية نجحت في بناء الجامعة المصرية اليابانية كأحد الصروح العلمية والتي تهدف لزيادة جودة التعليم في مصر، مؤكدا أن مصر تستحق أجيال قادرة على التعلم وإنتاج المعرفة لكي تنهض وتنضم لمصاف الدول المتقدمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن نظام التعليم في مصر لم يشهد تطويرا خلال سنوات عديدة، مشددا على ان الدولة تتيح التعليم للجميع دون تمييز.
وأشار "مدبولي" إلى أهمية الربط بين البحث العلمى والصناعة والتقدم لتلبية متطلبات التنمية.
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