شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بواشنطن توضح إجراءات تصويت المصريين بأمريكا فى انتخابات "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سفارة مصر فى واشنطن، بيانا، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية بانتخابات مجلس النواب لهذا العام ، وذلك بعد صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب، وذكرت السفارة أنه على المواطن الراغب في التصويت أن يقوم بتسجيل بياناته واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها في الولايات المتحدة والتي يرغب في الإدلاء بصوته من خلالها، سواء السفارة أو أي من القنصليات العامة، على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل ، وسيظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيده في قاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ به دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية.

وأوضحت أن عملية الانتخاب تجري على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، والثانية في دوائر 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأضافت السفارة أن بطاقات اقتراع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم تتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال أيام الانتخاب بالخارج لكل من سبق له تسجيل بياناته وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولو لمرة واحدة.

وبينت أن الناخب يقوم بطباعة أوراق الاقتراع وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي يكون مساويا لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم، ثم يقوم بطباعة إقرار التصويت الملحق بقرار اللجنة واستيفاء بياناته والتوقيع عليها.

ونوهت السفارة المصرية في واشنطن إلى أن الناخب يقوم بعد ذلك بوضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج ثم يضع المظروف ويرفق به صورة ضوئية وبطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية أو جواز السفر ساري الصلاحية، بالإضافة إلى صورة وثيقة أو مستند الإقامة أو التواجد في الولايات المتحدة، وإقرار التصويت كامل البيانات الموقع من الناخب شخصيا داخل مظروف أكبر يكفي كل تلك المستندات، ثم يثبت على المظروف

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من الخارج بيانات الناخب وعنوان السفارة في واشنطن ، في حالة اختيار السفارة كمقر للتصويت ويرسلها بالبريد المسجل على عنوان السفارة : 3521 International Court NW – .Washington D.C 20008

وأشارت السفارة إلى أن بطاقات الاقتراع تتاح للطباعة للمرحلة الأولى يومي 19 و20 أكتوبر المقبل وفي الثانية يومي 2 و 3 نوفمبر القادم، وفي جولة الإعادة للمرحلة الأولى يومي 19 و 20 نوفمبر وللثانية يومي 3 و 4 ديسمبر القادم، كما تستمر فترة تلقي مظاريف التصويت للمرحلة الأولى حتى التاسعة مساء يوم 23 أكتوبر المقبل، وللثانية حتى 6 نوفمبر، وفي جولة إعادة الأولى 23 نوفمبر والثانية 7 ديسمبر القادم.