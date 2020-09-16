شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يفند مزاعم ارتباط ترسيم الحدود مع اليونان بتوترات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية توسيع رقعة السلام في ليبيا وإيجاد حلول سلمية شاملة للنزاع الليبي، داعيا إلى إيجاد حل جماعى لقضيتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا وشرق المتوسط، المنعقد في أثينا اليوم الأربعاء، إن مصر استضافت 6 ملايين لاجئ حصلوا خلالها على المساعدات المصرية مثل التعليم والوظائف والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن القاهرة لم تحصل على أي مساعدات خارجية في هذا الصدد.
وشدد وزير الخارجية على أهمية توفير أمن الطاقة من خلال تحقيق مشروعات مختلفة والتعاون على المستوى الإقليمي لحل القضايا الخاصة بالتنقيب عن الغاز وتخفيف التوترات المتصاعدة في منطقة شرق المتوسط.
ونفى "شكرى" ارتباط توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان بالظروف السياسية المحيطة والتوترات التى تشهدها المنطقة، قائلا: "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كان يتم النقاش حولها منذ فترة، وطبيعة تلك الاتفاقية أن يتم دراستها خلال وقت طويل ، فضلا عن أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى دراسة وتطبيقها وفقا للقانون الدولى وبعيدا عن أى تدخلات خارجية".
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