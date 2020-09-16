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حتى لاننسى جرائم الإخوان فى حق الشعب.. أبرز أعمال الإرهابية بالتواريخ "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرائم عدة وأعمال تخريبية قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية منذ 30 يونيو 2013 وحتى وقتنا هذا، والسبب أن الشعب لفظهم وقرر الخروج عليهم وعزلهم عن سدة الحكم، فقرروا إشاعة الفوضى وتهريب وتدمير هذا البلد.

فى الإنفوجراف التالى نستعرض أبرز تلك الأعمال التى نفذتها الجماعة الإرهابية للنيل من استقرار هذا البلد..

 

يوليو 2013

استخدموا الأسلحة البيضاء

لمواجهة قوات الأمن لمنع فض اعتصام رابعة

 

عنف منطقة بين السرايات أسفر عن 23 قتيلا وإصابة 220 آخرين

 

أحداث المنيل وسيدى جابر

ومصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين 

 

اشتباكات مسجد القائد إبراهيم ومقتل 5 وإصابة 72.

 

 

أغسطس 2013

محاصرة مسجد الفتح

 

تعطيل خطوط مترو الانفاق

 لإحداث شلل مرورى

 

سبتمبر 2013

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم.

 

 

ديسمبر 2013

 تفجير مديرية أمن الدقهلية.

 

 

يوليو 2014

مذبحة الفرافرة واستشهاد 28 ضابطًا

ومجنداً وإصابة 3 آخرين

 

يناير 2015

هدد الإخوان السفارات بمغادرة البلاد لتنفيذ العقاب الثورى ضد الدولة

 

يونيو 2015

اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير إرهابى .

 

ديسمبر 2016

انفجار في الكنيسة البطرسية ومقتل 29 شخصًا وإصابة 49 آخرين من النساء والأطفال .

 

فبراير 2017

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مقتل سبعة أقباط فى مدينة العريش

 

إبريل 2017

هجوم فى كنيسة مارجرجس

فى طنطا

ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

 واستشهاد 30 مواطن وإصابة أكثر من 70 آخرين.

 

مايو 2017

 هجوم على حافلة تقل مسيحيين

فى المنيا

مما أودى بحياة 29 شخصًا على الأقل

 

يوليو 2017

الهجوم على نقطة تفتيش مدينة رفح واستشهاد 26 جنديًا .

 

 اكتوبر 2017

استهداف قوات أمنية فى الواحات واستشهاد 16 من رجال الأمن.

 

نوفمبر 2017

تفجير مسجد الروضة بالعريش ومقتل قرابة 300 شخصًا

وإصابة العشرات بينهم أطفال.

 

نوفمبر 2018

 قتل 7 أشخاص وإصابة 13

فى استهداف حافلة لنقل أقباط فى المنيا .

 

يونيو 2019

استهداف كمين فى شمال سيناء

واستشهاد 8 من قوات الأمن

وقُتل 5 من الإرهابيين

 

أغسطس 2019

تفجير معهد الأورام واستشهاد 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

 

إبريل 2020

القضاء على خلية الأميرية

واستشهاد ضابط شرطة ومصرع 7 عناصر تكفيرية

 

مايو 2020

مقتل 21 ارهابياً فى سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى العيد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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