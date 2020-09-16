التصالح في مخالفات البناء وتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام مع إسرائيل أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، المشاركة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، وتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "عبر (الفيديو كونفرانس) الرئيس يشارك في اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن السفير محمد إدريس، رئيس وفد مصر في الأمم المتحدة، أكد في تصريحات خاصة للأهرام، أنه بالنسبة لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين، التي بدأت أمس، فإنه لا توجد اجتماعات خاصة بالشق رفيع المستوى بالمعنى المتعارف عليه كل عام، لكن سيتم عقد الفاعليات عبر الفيديو كونفرانس.

ونقلت "الأهرام" عن إدريس قوله إن كل رئيس دولة سوف يرسل بيانه لعرضه أمام الجمعية العامة في صيغة فيديو مسجل، وكل مندوب دائم سوف يلقي كلمة مختصرة، قبل بيان رئيس الدولة على سبيل التقديم لها.

وحول أهم الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى، قال إدريس إنها تشمل النقاش الرفيع المستوى حول مرور 75 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة، وإعتماد الإعلان الحكومي ذي الصلة في 21 سبتمبر 2020، والنقاش الرفيع المستوى للدورة 75 خلال الفترة ن 22-30 سبتمبر (بيانات الرؤساء)، وقمة التنوع البيولوجي في 30 سبتمبر 2020، والذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في الأول من أكتوبر 2020، والاجتماع الرفيع المستوى حول التخلص من الأسلحة النووية في 2 أكتوبر.

وفي الصفحة الأولى أيضًا، وتحت عنوان "الإمارات والبحرين توقعان اتفاقيتي سلام مع إسرائيل"، ذكرت "الأهرام" أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل في حديقة الأبيض بواشنطن، أمس برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مراسم احتفالية بحضور 700 من كبار الشخصيات الأمريكية والدولية.

وأضافت "الأهرام" أن الشيخ عبدالله بن زايد وقع عن الجانب الإماراتي، وعن البحريني، وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأشارت "الأهرام" أنه بموجب الاتفاقيتين اللتان لم يتم الكشف بعد عن بنودها بالكامل، ستقيم الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية كاملة مع اسرائيل، وتعزز الاتفاقيتين وجود تحالفً غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية، وتمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أمريكية متطورة.

وحول قانون التصالح في مخالفات البناء، عنونت "الأهرام" "7 مليارات جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء"، وذكرت أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كشف عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى جميع المحافظات بلغت حوالى مليونا و١٠٠ ألف طلب مؤكدَا أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و٩٠٧ ملايين جنيه حتى ١٤ سبتمبر الجاري.

وشدد شعراوي أن جزءًا كبيرًا من المبالغ المحصلة سينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على مباحثات وزيري الخارجية المصري واليوناني، فتحت عنوان "شكري يبحث مع نظيره اليوناني الأوضاع في شرق المتوسط"، ذكرت "الأخبار" أن سامح شكري، وزير الخارجية، أكد على أهمية زيارته لليونان في الوقت الحالي، والتي تأتي تعبيرًا عن الأهمية التي تعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنين، مؤكدًا اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم بين البلدين، والذي يعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المشترك من أجل ازدهار الشعبين.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسعة بين شكري ووزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس، والتي عقدت أمس بمقر وزارة الخارجية في أثينا.

ونقلت الصحيفة عن شكري قوله "إن الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام بما في ذلك التوترات في شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل من خلال العلاقات الثنائية وإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار، وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل معا من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الاقليمي والدولي."

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "اليوم.. إعلان النتائج النهائية لإعادة الشيوخ.. وغدًا فتح باب الترشيح للنواب"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُسدل عصر اليوم الستار عن جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ويعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة النتائج النهائية والرسمية للإعادة بفوز 26 مرشحًا في 14 محافظة منها: الجيزة والقليوبية مرشح والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح وأسيوط، وسوهاج، وقنا وأسوان، والتي جرت يومي 8 و9 سبتمبر، داخل مصر. وتتلقى الهيئة نتائج تصويت المصريين في الخارج والتي أجريت عن طريق البريد في 128 في 140 بعثة دبلوماسية.

وأضافت "الجمهورية" أن باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب يفتح غدًا في 27 محكمة ابتدائية في جميع المحافظات، والاستمرار في إجراء الكشف الطبي على المرشحين في 116 مستشفى و13 معملاً حول المحافظات.

وعنونت الجمهورية أيضًا "فوز مرشح مصر بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة"، حيث ذكرت الصحيفة أن مرشح مصر السفير الدكتور محمد عزالدين فاز بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بعد حصوله على 49 صوتًا من إجمالي 45 صوت.

وأضافت "الجمهورية"، أن وزارة الخارجية أعلنت في بيان أشارت فيه إلى أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح المصري هي الأعلى على الإطلاق التي يحصل عليها مرشح من مختلف الأقاليم.