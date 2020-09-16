أخبار مصر | تمريض عين شمس تعلن استعدادها للعام الدراسي الجديد

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منى عبد العال مدير تطوير التعليم بالجامعة، الدكتور سحر موسى عميدة الكلية والدكتور سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عطا مدير وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية وبالتعاون مع الدكتور ياسر الجبرتي مدير مركز التعلم الالكتروني بالجامعة.



حيث أعلنت الدكتورة سحر موسى عميدة الكلية، أنه في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها جامعة عين شمس وكلية التمريض قد إنتهت وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية من سلسلة دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالكلية علي كيفية انتاج المقررات الاليكترونية ووالتدريب علي طرق بناء الاسئلة المختلفة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر علي منصة الكلية والتى تركزت خلالها تنظيم مجموعة من الدورات علي السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بأقسام الكلية المختلفة وذلك خلال الفترة من 18 اغسطس وحتي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري وسوف يبدء السادة أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من منتصف سبتمبر وقبل بداية الدراسة في بناء المقررات الإلكترونية استعدادًا للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠٢٠٢١.