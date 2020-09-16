أخبار مصر | تمريض عين شمس تعلن استعدادها للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تمريض عين شمس تعلن استعدادها للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث أعلنت الدكتورة سحر موسى عميدة الكلية، أنه في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها جامعة عين شمس وكلية التمريض قد إنتهت وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية من سلسلة دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالكلية علي كيفية انتاج المقررات الاليكترونية ووالتدريب علي طرق بناء الاسئلة المختلفة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر علي منصة الكلية والتى تركزت خلالها تنظيم مجموعة من الدورات علي السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بأقسام الكلية المختلفة وذلك خلال الفترة من 18 اغسطس وحتي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري وسوف يبدء السادة أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من منتصف سبتمبر وقبل بداية الدراسة في بناء المقررات الإلكترونية استعدادًا للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠٢٠٢١.