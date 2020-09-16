شكرا لقرائتكم خبر عن حصر المحال المخالفة والإشغالات لقرى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحصر المحلات الغير مرخصة والإشغالات بهدف تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، واللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة.

تم المرور في على الوحدة المحلية بأسنيت تكملة البر الشرقى وشارع السوق القديم لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة للمحلات والاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.

وقال رئيس المدينة، إن حملات حصر المحلات المخالفة ومواجهة الاشغالات مستمرة في كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا تطبيقا للقانون وعدم التعدى على حرم الطرق والشوارع والتسهيل على المواطنين في تحركاتهم.

وناشد المواطنين بعدم مخالفة القانون والإلتزام بشروط التراخيص والإجراءات القانونية اللازمة وعدم تواجد إشغالات في الطرق والشوارع والميادين لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المتعدين.

حصر المحلات المخالفة والاشغالات لقرى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها

حصر المحلات المخالفة والاشغالات لقرى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها

حصر المحلات المخالفة والاشغالات لقرى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها

حصر المحلات المخالفة والاشغالات لقرى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها