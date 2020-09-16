شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: تمويل صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالوطنية للإعلام بـ344 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مكافئات نهاية الخدمة تم سداد ما يزيد عن 4 سنوات، فمنذ عام 2014 ولم يكن هناك سداد مكافئات نهاية الخدمة.
وأضاف زين في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أنه منذ أن توليت أنشأت صندوق نهاية الخدمة، بحيث يحصل الموظف عند خروجة على المعاش، على 150 شهرا، وقد دفعت للصندوق، ما يقرب من 344 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، لاستكمال مستحقات من خرجوا على المعاش.
واشار إلى أن قبل 2014، كان الموظف يحصل على 10 شهور فقط في نهاية الخدمة، وأنشأت لهم صندوق، كي يحصلون على مكافأة جيدة في نهاية الخدمة، ونحاول دائما سداد مكافئات نهاية الخدمة للعاملين الذين خرجوا مؤخرا.
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