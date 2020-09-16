شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام: ضخ 5 ملايين جنيه لتطوير استديو 5 بقطاع الأخبار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، إن قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، حصل على 5 ملايين جنيه، خلال الفترة القصيرة الماضية، لاستكمال عملية تطوير استديو 5، الذي نقوم فيه بعمليات التطوير منذ فترة، حتي يكون جاهزا على أكمل وجه في عمليات التطوير المنتظرة في قطاع الاخبار.
وأشار زين، إلى أن الإنفاق المادي ثقيل جدا في ماسبيرو، حيث أن الأموال التي كانت مخصصة للتطوير، تم ضخها في العلاوات وفي التامينات والمعاشات، خاصة لا يوجد أي دخل مادي من خارج المبني غير المرتبات، والتطوير والعلاوات والمعاشات والتامينات من المجهود الذاتي للهيئة الوطنية للاعلام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوطنية للإعلام: ضخ 5 ملايين جنيه لتطوير استديو 5 بقطاع الأخبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.