شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام: ضخ 5 ملايين جنيه لتطوير استديو 5 بقطاع الأخبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، إن قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، حصل على 5 ملايين جنيه، خلال الفترة القصيرة الماضية، لاستكمال عملية تطوير استديو 5، الذي نقوم فيه بعمليات التطوير منذ فترة، حتي يكون جاهزا على أكمل وجه في عمليات التطوير المنتظرة في قطاع الاخبار.

وأشار زين، إلى أن الإنفاق المادي ثقيل جدا في ماسبيرو، حيث أن الأموال التي كانت مخصصة للتطوير، تم ضخها في العلاوات وفي التامينات والمعاشات، خاصة لا يوجد أي دخل مادي من خارج المبني غير المرتبات، والتطوير والعلاوات والمعاشات والتامينات من المجهود الذاتي للهيئة الوطنية للاعلام.