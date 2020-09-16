شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهاية مهلة «غرفة السياحة» لتلقي طلبات إعانة «صندوق الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنتهي اليوم الأربعاء المهلة التي منحتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لأعضاء الجمعية العمومية، ممن تقدموا بطلبات لصرف الدفعة الأولي من إعانة صندوق الطوارئ، للتقدم بطلبات صرف الدفعة الثانية من إعانة الصندوق وذلك وفق للكتاب الدوري رقم 163 لسنة 2020 والذي شدد على أن الأربعاء 16 سبتمبر 2020 هو آخر موعد لتلقي الطلبات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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