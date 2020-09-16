شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يتوقعون عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 93 % من قراء الخليج 365، الذين شاركوا في استطلاع الأفراح، عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بشأن إقامة حفلات الزفاف مرة أخرى.

وأجرى الخليج 365 استطلاعاً لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة للسماح بإقامة حفلات الزفاف مرة أخرى، بالتزامن مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة بتوقع 93% من المشاركين عدم الالتزام، بينما توقع 7% فقط التزام المواطنين بالشروط التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الإثنين الماضى، السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: اتخذت اللجنة اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

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كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.