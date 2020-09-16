شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين : ترقية 11 ألف موظفا بماسبيرو تتكلف 40 مليون جنية شهريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الترقيات التي يتحدث عنها الموظفين حاليا والمنتظرة خلال الفترة المقبلة، في مبني ماسبيرو، هي لما يقرب من ترقية 11 الف موظف.
وأضاف أنها ستكلف الهيئة الوطنية للاعلام، ما يقرب من 40 مليون جنية شهريا، والهيئة الوطنية للاعلام، هي التي تتحملها من مجهوداتها الذاتية للهيئة، ووزارة المالية لا تتكلف سواء المرتبات فقط.
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