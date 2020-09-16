شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدورة الـ112 لتنفيذي «السياحة العالمية» بمشاركة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم الدورة رقم 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بمشاركة مصر حيث وصل د. خالد العناني وزير السياحة و الآثار أمس إلي تبليسي عاصمة جورجيا مقر انعقاد المجلس التنفيذي للدورة الحالية .

و كان وزير السياحة و الآثار توقف في بالعاصمة الأرمينية يريفان، حيث قام السفير بهاء دسوقي سفير مصر بأرمينيا بتنظيم لقاء للوزير مع أكثر من 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الإنباء، سليط الضوء علي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وعن الزيارة المؤخرة لوزير الخارجية الأرميني إلى مصر وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية ومقابلته لوزير الخارجية المصرية.

كما استعرض الوزير الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي.