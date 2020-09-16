شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. بشرى 3 جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الجامعات التكنولوجية هي جامعات تم إنشاءها لتوفير التعليم الفني الذى يناسب احتياجات سوق العمل، وتُعد امتدادًا لمسار استكمال تعليم طلاب التعليم الفني، وتعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمى، من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة لتلك الجامعات، والتي وُضعت مناهجها بناءًا على احتياجات المشروعات القومية والمناطق الجغرافية للجامعات.

وافتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 جامعات تكنولوجية حتى الآن، وهى جامعات القاهرة الجديدة وبني سويف و الدلتا.

وتم الاتفاق بين جامعة جامعة بني سويف التكنولوجية مع الجانب الكوري على انشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بالكلية 3 أقسام، وهى قسم الصناعات التكنولوجية Industrial Technology وقسم تكنولوجيا المعلومات Information Technology و قسم تكنولوجيا الطاقة Energy Technology، وتضم هذه الأقسام 4 برامج وهم برنامج الميكاترونكس Mechatronics وبرنامج تكنولوجيا المعلومات ICT و برنامج الأوتوترونكس Autotronics وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة Renewable Energy .

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى أن الدراسة بدأت في جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة فى برامج تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، ومن المقترح تنفيذ برامج أخرى جديدة خلال السنوات المقبلة وهى تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات.

وأوضحت المصادر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول، وتوجد اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار المعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويتكون من 50 سؤالاً اختيارًا من بين متعدد، ويُشترط الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية.

وتبلغ مدة الدراسة بالجامعات التكنولوجية 4 سنوات، ويحصل الطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، ويمكنه الخروج لسوق العمل، أو استكمال عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

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