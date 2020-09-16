محافظ البحيرة : تقدم 141 ألف مواطن للتصالح فى مخالفات البناء (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتلقى المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لحوالى 141 ألف طلب من المواطنين لتقنين الأوضاع والتصالح فى مخالفات البناء وبلغت حصيلة رسوم جدية التصالح 507 مليون جنيه. وناشد المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة التقدم بالطلبات وسداد جدية التصالح لتقنين الأوضاع قبل انتهاء الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى، معتبرًا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو فرصة حقيقية للمخالفين لتوفيق أوضاعهم. وأشار المحافظ إلى أن العمل مستمر فى المراكز التكنولوجية طوال لأيام الاسبوع من الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الأمر، وخلال أيام العطلات الرسمية والفترة المسائية، لتلقى طلبات المواطنين للتصالح وفق قانون التصالح الجديد. محافظ البحيرة : تقدم 141 ألف مواطن للتصالح فى مخالفات البناء محافظ البحيرة : تقدم 141 ألف مواطن للتصالح فى مخالفات البناء محافظ البحيرة : تقدم 141 ألف مواطن للتصالح فى مخالفات البناء محافظ البحيرة : تقدم 141 ألف مواطن للتصالح فى مخالفات البناء الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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