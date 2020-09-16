شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُكلف محافظ البحيرة بسرعة طرح شقق وادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة بالإسراع بطرح الوحدات السكنية فى مدينة وادى النطرون بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال إجتماع رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة موقف المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى تنفيذ 7 آلاف و992 وحدة سكنية منها 7 آلاف و662 وحدة سكنية تم تنفيذها بنسبة 100%، مشيرًا إلى تسليم 3 آلاف و711 وحدة سكنية، ويجرى العمل حاليًا على تنفيذ 330 وحدة بالمرحلة الثالثة فى دمنهور والتى تتم حاليًا بنسبة تنفيذ 60%.
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