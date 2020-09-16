شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تصدر روشتة لمزارعى 6 أنواع فاكهة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” ، عددا من التوصيات التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى الفواكه متساقطة الاوراق مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات الفنية التى اعدها معهد بحوث البساتين، بالنسبة للفاكهة المتساقطة (التفاح-الكمثرى-الخوخ-المشمش-البرقوقوق-الكاكى) فى الآتي:

بالنسبة للرى:

يكون الرى فى الأراضى القديمة مرة كل 10-15 يوما.

وفى الرى بالتنقيط فى الأراضى الجديدة 2-3 مرات فى الأسبوع بمعدل 50- 80لتر ماء للشجرة على حسب طبيعة التربة ويراعى فى أشجار الخوخ تباعد فترات الرى بداية من 15/9 لتهيئتها للدخول فى السكون.

التسميد:

يتم ايقاف التسميد فى شهر سبتمبر لتهيئة الأشجار للدخول فى طور السكون.

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يتم رش أشجار الكمثرى والبرقوق والتفاح بحمض البوريك بمعدل 1,250 كجم، 650لتر ماء للفدان خلال الشهر.

المكافحة:

متابعة مكافحة حفارات الساق وخنافس القلف حسب توصيات وزارة الزراعة.

وللحد من انتشار الاصابة بمرض اللفحة النارية فى أشجار الكمثرى يتم الحد من الإفراط فى التسميد الأزوتى وخصوصا اضافة اليوريا لعدم حدوث تكوين أفراخ مائية .تكون سبب لحدوث اصابة بكتيرية المسببة للمرض فى الموسم الثانى عند التزهير.

والحفاظ على نسبة ال C/ N يحدث تكون فى صالح المواد الكربوهيدراتية عن طريق تقليل إضافة الأزوت خاصة فى الأشجار التى تحمل الثمار على دوابر.

ويواصل قطاع الارشاد الزراعى ، التوسع فى منظومة التحول الرقمى ، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعيين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على إنتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

ويتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديرى عموم الارشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.