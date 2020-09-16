شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا:أول متطوع يخضع لقياس فاعلية لقاح كورونا بعد 45 يوما من أخذ الجرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، إن أول متطوع سيخضع لقياس فاعلية لقاح كورونا بعد 45 يوما من الحصول على الجرعة الصفرية من خلال قياس كفاءة الأجسام المضادة فى الدم.

وأضافت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" في تصريحات لــ"الخليج 365" أن اللقاح آمن وليس له أضرار مطلقا، وهناك متابعة صحية، ودعت الجميع للتطوع للمشاركة فى التجربة.

ويبدأ التجريب بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة ممكنة ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذي يحتوي على كل البيانات الطبية وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة، ثم يدخل غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على كافة المعلومات.

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ويذكر أنه يوجد عيادة الفحص، والتي يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية، والتي يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة.

كما يوجد غرف مخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن ثم يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، وتتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع.