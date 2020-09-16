شكرا لقرائتكم خبر عن يتساوى طول النهار والليل.. كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 6 أيام باتت تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف، وبداية الخريف، وحول هذا الأمر، يرصد ”الخليج 365” تفاصيل وموعد الاعتدال الخريفى وأبرز الظواهر الفلكية المرتبطة بهذا اليوم، كما يلى:
- أسبوع تقريبا يفصلنا عن الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف
- يحدث الاعتدال الخريفى 22 من شهر سبتمبر الجارى إيذانا بانتهاء فصل الصيف
- تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فى هذا اليوم
- يتساوى طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية
- يحدث الخريف فى نصف الكرة الشمالى والربيع فى النصف الجنوبى
- فصل الخريف يتميز بهبوط ملحوظ في درجات الحرارة
- يطلق على فصل الخريف سيد الفصول لأنه بعض من صحو الربيع وبعض من حر الصيف وبعض من برد الشتاء الدافئ
- فيه تصبح السماء مغيمة، ممطرة، ورغم ذلك قد تكون الأجواء صافية ومشمسة
- بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب وساعات النهار تتقلص تدريجياً
- تدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء
- يعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى
- نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحث الفصول الأربعة " الشتاء – الربيع – الصيف – الخريف".
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