شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مطلع الطريق الدائرى أمام القادم من الوراق تجاه "القاهرة إسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إدارة مرور الجيزة، فتح مطلع الطريق الدائرى الذى أغلق بشكل كلى أمام القادم من مناطق الوراق والمؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى، وطريق شبرا بنها الحر بسبب أعمال تطوير، وسط تواجد الخدمات المرورية ويشهد الطريق حالة من السيولة أمام حركة السيارات.

وكانت إدارة مرور الجيزة، أعلنت عن غلق مطلع الدائرى فى ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، تحديدا فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلومترا، للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى، وطريق شبرا بنها الحر، واستمرت الأعمال حتى الساعة 12 صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الحالى.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهى كالآتى، القادم من مناطق الوراق ويرغب فى الصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى يستكمل السير فى طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه محور الضبعة، ثم الصعود أعلى محور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مناطق القاهرة، ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائرى مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعى.