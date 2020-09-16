شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: دور المدرس فى التعلم "أون لاين" لن يقل أهمية عن داخل الفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك خطة للمعلمين للتعلم عن بعد "أون لاين" مقرر تطبيقها مع انطلاق العام الدراسى الجديد بسبب تداعيات كورونا، وسيكون دورهم مهم وفعال لن يقل أهمية عن دوره داخل المدرسة والفصل، موضحة أن المعلم هو المحور الأساسى فى منظومة التعليم والوزارة تعتمد على أعضاء هيئة التدريس وتثق فيهم بشكل كبير وسيتم تدريبهم بشكل متواصل طوال العام الدراسى لرفع كفاءتهم.

وأشارت مصادر بالوزارة إلى أنه يجب على أولياء الأمور أن يغتنموا فرصة الزخم والمصادر التعليمية التى توفرها الوزارة مع بداية العام الدراسى الجديد لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة خلال العام الدراسى، مضيفة انه سيتم متابعة التعليم عن بعد من قبل المدارس والإدارات والمديريات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

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وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.