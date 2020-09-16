مصر | اليوم.. ثان جلسات محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش التجمع"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. ثان جلسات محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش التجمع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين: عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، وسكرتارية محمد الجمل.
اتهامات موجهة للمتورطين في القضية
واتهمت النيابة المذكورين، بأنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولي قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش داخل البلاد، وهي تدعوا إلى تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة، المتهم الثالث حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها وتلقي فيها تدريبات عسكرية، بأن ألتحق بجماعة داعش في دولتي العراق وسوريا وتلقى فيها تدريبات على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتسلل المتهم الثالث عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل من وإلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما قام المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة مسلحة تقع مقرها خارج البلاد محل الاتهام الوارد بالبند رابعا، بأن عرفه بأحد عناصر جماعة داعش الإرهابية خارج البلاد لتسهيل تسلله إلى دولة سوريا والالتحاق بصفوف الجماعة بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني، بأنهما روجا بطريق القول لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف ولارتكاب الجريمة الإرهابية، وكان ذلك داخل إحدى دور العبادة، بأن روجا لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية، وفرضية الالتحاق بها خارج البلاد داخل مسجد أهل السنة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمون جميعا، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الإرهابية، وكان المتهمان الأول والثاني المحرضين على هذا الاتفاق، ولهما شأن في إدارة حركته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.