شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مزلقان محلة مالك بدسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق وتطوير المزلقانات وتحقيقا للسيولة المرورية
تابع اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق العمل في تطوير المزلقانات بدسوق حيث تم متابعة تطوير مزلقان محلة مالك بشباس الملح الكيلو 3.618 أشراف جامعه القاهر حيث يتم توسعة المزلقان من ٤ إلى ١٢ لكل حارة ٦ م ويخدم مدخل محلة مالك وتكلفة المشروع ١.٥ مليون جينه بعد عمليه تركيب البوابات الكترونية.
ومازال العمل مستمر حتى الانتهاء وظهور المزلقان بالشكل اللائق وبحضور ومتابعة نائب رئيس المدينة لشئون القرى، رئيس قرية شباس الملح، وليد فلفل .
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