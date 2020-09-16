شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ3 أيام المقبلة.. ارتفاع الخميس والجمعة والحرارة تصل 45 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس ال٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الخميس والجمعة . ويتوقع خبراء الأرصاد خلال الثلاثة أيام المقبلة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً . وهناك ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء. ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنِسَب سقوط تتراوح من ( 30: 20 % ) وتحذر الهيئة من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء فتكون القاهرة «34– 23»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40 -26»، الأقصر «42– 27»، أسوان «43 – 27» . وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 28 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) . أما غداً الخميس فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية. ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» . Advertisements أما بعد غدً الجمعة فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحرى «35 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «41 – 24»، جنوب الصعيد «45 – 29» درجة مئوية . وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» . الوضع في مصر

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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