شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتظلمات الثانوية الأزهرية وبدء تصحيح القرآن للدور الثانى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الأربعاء 16 سبتمبر، آخر أيام تظلمات الدور الأول للثانوية الأزهرية، وأنه لن تقبل تظلمات بعد هذا الموعد، حيث تم تلقى تظلمات الطلاب طوال شهرا كامل منذ إعلان نتيجة الدور الأول.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن التظلمات سيتم فتحها مرة أخرى أمام طلاب الدور الثانى، وذلك عقب إعلان نتيجته والتى من المتوقع ان تكون فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، لافتا إلى أن تصحيح امتحانات الدور الثانى والذى يعقد حاليا بدأت أمس الثلاثاء فى 5 مراكز للتصحيح، وذلك بمواد فقه علمى وأدبى، وإنشاء، وجبر وهندسة فراغية، وفيزياء، وجغرافيا، وبلاغة علمى وأدبى، واليوم الأربعاء سيبدأ تصحيح القرآن الكريم ومادة الحديث للقسمين.

ويؤدى طلاب القسم العلمى الثانوية الازهرية الدور الثانى، اليوم الأربعاء امتحان، الأدب والنصوص والاستاتيكا،والقسم الأدبى مادة الأدب والنصوص والمطالعة ومادة الفلسفة والمنطق.