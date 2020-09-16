الجنايات تستكمل محاكمة 9 متهمين في قضية "داعش التجمع" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، محاكمة 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".
وحددت المحكمة جلسة اليوم لفض الأحراز في القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية تدعوا لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين، محامي، وشهرته حسن أبو الأشبال، والمتهمين المحبوسين المتهم الثاني أمام محمد محمدين محامي، والثالث هماد نجل المتهم الأول، والرابع أحمد السيد بدوى أستاذ جامعي، والمتهم الخامس خالد السيد محمد عبد المعبود مهندس، ونجلاء مختار يونس مدير عام إحدى الشركات.
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