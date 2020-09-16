شكرا لقرائتكم خبر عن قطعت أنفه في معركة بالغربية.. وأطباء المنصورة الدولي: لا يمكن إعادتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«والد زوجى يرقد بمستشفى المنصورة الدولي في حالة يرثى لها بعد قيام شقيقه وأولاده بقطع أنفه وشفته العلوية في مشاجرة بينهما» بهذه الكلمات روت أميمة محمد، زوجة نجل محمد السكرى، تاجر خردة بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية بعد إصابته بقطع مناخيره وجزء من شفاهه في مشاجرة مع شقيقه وأبنائه أمام منزله .

وقالت «كنا قاعدين أمام البيت وجدنا عم زوجى وابنائه يهجموا علينا بالسكاكين وقمنا نجرى لكنهم قدروا يضربوا حمايا وأصابوه بقطع انفه بالكامل وشنبه وشفته العلوية، ثم ضربوا حماتي وأصيبت في عينها وهى ترقد حاليا بمستشفى الرمد بالمنصورة للعلاج» .

وأضافت «منظر حمايا كان صعب جدا وأخذنا الأنف من على الأرض وجرينا به على مستشفى المحلة، فحولنا الأطباء لمستشفي المنصورة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وهناك أكد الأطباء أنه لا يمكن إعادة الأجزاء المقطوعة مرة أخرى لأنها وقعت على الأرض والأوعية الدموية بها ماتت ويستحيل اعادتها لمكانها وأجروا له عملية لوقف نزيف الأنف وأكدوا أنه سيتم بعد فترة اجراء جراحة تجميل لمكان القطع».

وأشارت إلى أن النيابة قررت الإحتفاظ بالأجزاء المقطوعة في فريزر الثلاجة لحين صدور قرار بدفنها، يوم السبت القادم .

وبصعوبة شديدة قال المصاب «محمد السكري»، تاجر خردة، «أنه لم يكن طرفا في المشاجرة مع شقيقه وابنائه ولكنه فوجئ بهم يهجمون عليه هو وزوجته وزوجة ابنه وانهالوا عليهم ضرب بالسكاكين ولم يشعر إلا والدماء تغطى وجهه كله ولا تتوقف ثم أغشى عليه» .

وكشف أطباء مستشفى المنصورة الدولى أن الحالة تاخرت في الوصول للمستشفى مما تسبب في موت الأوعية الدموية بالجزء الخاص بالأنف والشفاه كما أن سقوطها على الأرض في الماجرة تسبب في فسادها وعدم صلاحيتها للإعادة لمكانها الطبيعى .

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي منطقة «عجيب» بعزبة تومة بقيام شاب يدعى «ا.ا.ل» ١٨ عامًا، وآخرين بالتشاجر مع عمه وأبنائه، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن إصابة عمه بقطع في الأنف والشفاه، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد، وفرو هاربين .

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انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهم على الميراث، واستعان المتهم بعدد 5 أشخاص للتشاجر مع عمه وأبنائه، وتم نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة .