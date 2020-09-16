شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لليوم الأربعاء ( تعرف عليها ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأربعاء وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة اليوم الأربعاء.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 23 36 25 الاسكندرية 31 24 33 27 وادي النطرون 33 23 35 25 طنطا 33 23 35 25 شبين الكوم 34 23 36 25 دمنهور 32 24 33 27 بلطيم 31 24 33 27 مطروح 30 23 32 25 السلوم 32 23 33 25 سيوة 35 22 38 24 بورسعيد 31 25 33 28 دمياط 30 25 32 28 الزقازيق 34 24 36 27 المنصورة 33 23 35 25 الإسماعيلية 35 22 37 25 السويس 35 23 38 26 العريش 32 22 34 25 رفح 32 21 34 24 رأس سدر 37 25 39 27 نخل 34 22 36 23 نويبع 37 Advertisements 29 40 33 طابا 35 26 37 29 كاترين 36 21 38 22 الطور 36 27 38 30 شرم الشيخ 38 29 41 33 الغردقة 38 28 41 32 مرسى علم 37 28 40 32 الفيوم 35 24 36 26 بني سويف 35 23 36 25 المنيا 36 23 37 24 أسيوط 37 23 38 24 سوهاج 38 25 39 26 قنا 40 26 41 27 الأقصر 42 27 43 28 أسوان 43 27 44 28 ادفو 42 27 43 28 أبوسمبل 41 28 42 28 الوادي الجديد 40 24 41 25 شلاتين 39 26 41 29 أبورماد 38 27 39 28 حلايب 35 27 37 29 رأس حدربة 36 28 37 29