شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية تجتمع فى جورجيا بمشاركة مصرية لبحث أزمات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دولة جورجيا اجتماعات المجلس التنفيذي رقم 112 لمنظمة السياحة العالمية في مدينة Tbilisi في جورجيا والتى تستمر حتى 17 سبتمبر، بمشاركة وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى، لبحث تداعيات أزمة كورونا على قطاع السياحة وكيفية التعافى الامن خلال الفترة المقبلة.

والمجلس التنفيذي هو مجلس إدارة منظمة السياحة العالمية، وهو مسؤول عن ضمان قيام المنظمة بعملها والتزامها بميزانيتها، و يجتمع مرتين على الأقل في السنة ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بنسبة عضو واحد لكل خمسة أعضاء كاملي العضوية.

وتتولى كينيا رئاسة المجلس التنفيذي، وإيطاليا النائب الأول، وكابو فيردي النائب الثاني للرئيس، ويضم المجلس التنفيذي فى عضويته 35 دولة عربية واوربية وافريقية.

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وجاءت دعوة وزير السياحة لحضور الاجتماعات خلال مباحثات بين وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، خلال زيارته لمصر نهاية أغسطس الماضى، والذى اكد فى ختام زيارته لمصر علي استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلي مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها الى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء اجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.