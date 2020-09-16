شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية حكومية بنظام الـ IG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف لبنة، مدير المدرسة الدولية في الشيخ زايد، إن المدارس الدولية الحكومية بدأت عام 2014، وتم عمل فرع آخر في المعراج في محافظة القاهرة، ومدرسة ثالثة في التجمع الخامس، وفي العام قبل الماضي توسعت الدولة في إنشاء المدارس الدولية الحكومية، وتم إنشاء 10 مدارس أخرى بنظام الـ IG ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، سيتم افتتاح 4 مدارس تعمل بنفس النظام وهو تطوير كبير وطفرة فى التعليم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن تلك المدارس تقدم التعليم الحكومى بجودة عالمية وبتكلفة مادية عادية، وهى مدارس تقدم أنظمة تعليمية معترف بها دوليا، وهناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بالتوسع فيها وزيادة أعدادها في مصر ضمن خطة تطوير التعليم.

من جانبه، قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة بالبرنامج، إن هناك تطورا في أنظمة التعليم من خلال استخدام التكنولوجية في مصر، وهي ارتبطت بقواعد بيانات حتى يتاح للطالب مجالات في شتى الموضوعات، وأصبح متاح أمامه عدة اختيارات للمعلمين المقدمين من خلال الدراسة الـ "أون لاين" عبر الإنترنت.

وأضاف إن المكان أصبح لا يمثل عائقا أمام الطالب حتى يتلقى المعلومات اللازمة ضمن منظومة التعليم، حيث أنه يمكنه أن يعود مرة أخرى إذا كان استيعابه ضعيفا وأن يحصل على المعلومات اللازمة حتى يتم تثبيت المعلومة.