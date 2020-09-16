ترامب: نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد بعد عقود من الصراع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادته بتوقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بعد عقود وسنوات من الانقسام والصراع، مؤكدا أننا نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد.

وكتب ترامب، عبر حسابه على انستجرام: "بعد عقود من الانقسام والصراع، نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد، ألف مبروك لشعب إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعب مملكة البحرين، بارك الله لكم جميعا".



ترامب

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصف توقيع مملكة البحرين ودولة إسرائيل على إعلان تأييد السلام بأنه إنجاز تاريخى مهم لتحقيق السلام الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار والنماء .. مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرنية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى بمناسبة مشاركته فى مراسم التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائى بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة الى آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة.