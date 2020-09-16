شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الخيام بالمجمع الانتخابى بقبيلة الحميدات بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسفرت نتيجة المجمع الانتخابى الذي أجرى لقبيلة الحميدات إحدى فروع قبيلة الهوارة عن فوز سعد ابراهيم ابوزيد وشهرته سعد الخيام بعد حصوله على 261 صوتا فيما حصل منافسة عمر كامل أبوالرى وشهرته ابوعدى على 202 صوتا.
أشار يسن نصر يسن رئيس المجمع الانتخابى أن هذا المرة الثانية التي يتم فيها عقد المؤتمر حيث عقد أول مرة في عام 2014 مضيفا أن الهدف من المجمع هو توحيد صف القبيلة والدفع بمرشح واحد لخوض انتخابات النواب القادمة أمام المرشحين بالدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز قنا مشيرا أن إجمالى من قام بالتصويت 473 صوتا من إجمالى 600 صوتا وبلغت الأصوات الصحيحة 463 صوتا وبلغت الأصوات الباطلة 10 اصوات فقط.
واضاف انه تم تحديد 60 صوتا لكل عائلة والبالغة 10 عائلات بإجمالى 600 صوتا إضافة إلى تشكيل لجنة تحكيم تضم 10 محكومين ممثلين في عائلات القبيلة و60 من الشيوخ تتمثل مهمتهم في مساندة المرشح في الانتخابات القادمة.
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