شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو للحظات الأولى لحادث دهس أتوبيس لنقيب الشرطة في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فيديو وصورا لواقعة استشهاد النقيب مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور بعدما صدمه اتوبيس على نزلة الدائرى بقليوب وبصحبته امين شرطه مصاب ووصول الإسعاف لنقلهما للمستشفى

وتحفظت الاجهزة الامنيه على كاميرا تابعه للادارة العامه للمرور مثبته على كشك اعلى الدائرة وتكشف نزلت قليوب ومن المرجح ان هذه الكاميرا سوف تكشف تفاصيل الواقعه

وكشفت التحقيقات أن الأتوبيس الهارب لونه أبيض وفر هاربا على نزلة الدائرى بقليوب، حيث تجرى ملاحقته لتحديد سائقه وكشف ملابسات الحادث.

وكان النقيب شرطة مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور قد استشهد على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى إثر صدم أتوبيس له خلال محاولة الضابط إيقاف قائده فرفض وفرا هاربا واستشهد قبل وصوله المستشفى.

فيما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة بينما فر قائد الأتوبيس هاربا وتكثف الجهود لضبطه. وانتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربى، والعميد عبدالعظيم سعيد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وتكثف الجهود لضبط السائق.

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